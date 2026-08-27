DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Conference League
UEFA Conference League: SC Freiburg - Motherwell FC (27.08.2026)
SC Freiburg
18:45
Motherwell FC
Zum Fussball-Kalender
SC Freiburg
Ab 18:45 Uhr
Hinspiel 3:1
Vs
Motherwell FC
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Conference League
SC Freiburg - Motherwell FC
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
27. August 2026 um 18:45 Uhr
Stadion
Freiburg im Breisgau, Deutschland
Europa-Park-Stadion
Kapazität
34'700
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
SC Freiburg
Conference League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
SC Freiburg
Conference League