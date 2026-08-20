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UEFA Conference League: SC Braga - FK Austria Wien (20.08.2026)
SC Braga
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Donnerstag
20. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Braga, Portugal
Estadio Municipal de Braga
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