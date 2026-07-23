DE
FR
Abonnieren
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
18:30
Valletta FC
Valletta FC
Zum Fussball-Kalender
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
Ab 18:30 Uhr
Vs
Valletta FC
Valletta FC
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
RKS Rakow Czestochowa - Valletta FC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
23. Juli 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Tschenstochau, Polen
Miejski Stadion Pitkarski Rakow w Czestochowie
Kapazität
5'500
In diesem Artikel erwähnt
Rakow Czestochowa
Rakow Czestochowa
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Rakow Czestochowa
        Rakow Czestochowa