DE
FR
Abonnieren
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
19:00
HNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split
Zum Fussball-Kalender
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 2:2
Vs
HNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
RKS Rakow Czestochowa - HNK Hajduk Split

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
27. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Tschenstochau, Polen
Miejski Stadion Pitkarski Rakow w Czestochowie
Kapazität
5'500
In diesem Artikel erwähnt
Rakow Czestochowa
Rakow Czestochowa
Conference League
Conference League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Rakow Czestochowa
        Rakow Czestochowa
        Conference League
        Conference League