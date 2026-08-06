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UEFA Conference League: RKS Rakow Czestochowa - Hammarby IF (06.08.2026)
RKS Rakow Czestochowa
19:00
Hammarby IF
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RKS Rakow Czestochowa
Ab 19:00 Uhr
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UEFA Conference League
RKS Rakow Czestochowa - Hammarby IF
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Donnerstag
06. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Tschenstochau, Polen
Miejski Stadion Pitkarski Rakow w Czestochowie
Kapazität
5'500
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