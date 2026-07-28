DE
FR
Abonnieren
Riga FC
Riga FC
19:00
FK Vardar Skopje
FK Vardar Skopje
Zum Fussball-Kalender
Riga FC
Riga FC
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 3:2
Vs
FK Vardar Skopje
FK Vardar Skopje
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
Riga FC - FK Vardar Skopje

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Dienstag
28. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Riga, Lettland
Skonto-Stadion
Kapazität
8'087
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen