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UEFA Conference League: RC Strasbourg Alsace - Rayo Vallecano (07.05.2026)
RC Strasbourg Alsace
21:00
Rayo Vallecano
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RC Strasbourg Alsace
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
Rayo Vallecano
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Schiedsrichter
Ivan
Kruzliak
Slowakei
Anstoss
Donnerstag
07. Mai 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Straßburg, Frankreich
Meinau-Stadion
Kapazität
26'109
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