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RC Strasbourg Alsace - Rayo Vallecano

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Schiedsrichter
Referee
Ivan
Kruzliak
Slowakei
Anstoss
Donnerstag
07. Mai 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Straßburg, Frankreich
Meinau-Stadion
Kapazität
26'109
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