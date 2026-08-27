DE
FR
Abonnieren
Qarabag FK
Qarabag FK
18:00
FC Twente Enschede
FC Twente Enschede
Zum Fussball-Kalender
Qarabag FK
Qarabag FK
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 1:0
Vs
FC Twente Enschede
FC Twente Enschede
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
Qarabag FK - FC Twente Enschede

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
27. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Baku, Aserbaidschan
Tofiq-Bəhramov-Stadion
Kapazität
31'200
In diesem Artikel erwähnt
FK Karabach Agdam
FK Karabach Agdam
Conference League
Conference League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FK Karabach Agdam
        FK Karabach Agdam
        Conference League
        Conference League