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Qarabag FK
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Hinspiel 0:1
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Qarabag FK - FC Dynamo Kyiv

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Schiedsrichter
Referee
Stuart
Attwell
England
Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Baku, Aserbaidschan
Tofiq-Bəhramov-Stadion
Kapazität
31'200
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