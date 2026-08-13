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Conference League
UEFA Conference League: Qarabag FK - FC Dynamo Kyiv (13.08.2026)
Qarabag FK
18:00
FC Dynamo Kyiv
Zum Fussball-Kalender
Qarabag FK
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
FC Dynamo Kyiv
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UEFA Conference League
Qarabag FK - FC Dynamo Kyiv
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Stuart
Attwell
England
Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Baku, Aserbaidschan
Tofiq-Bəhramov-Stadion
Kapazität
31'200
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