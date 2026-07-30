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19:00
FK Borac Banja Luka
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Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:3
Vs
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Petrocub Hincesti - FK Borac Banja Luka

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Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Chisinau, Moldawien
Stadionul Zimbru
Kapazität
10'400
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