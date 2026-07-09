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UEFA Conference League: Pen-y-Bont FC - FC Santa Coloma (09.07.2026)
Pen-y-Bont FC
20:45
FC Santa Coloma
Zum Fussball-Kalender
Pen-y-Bont FC
Ab 20:45 Uhr
Vs
FC Santa Coloma
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Spiele/Resultate
Infos
UEFA Conference League
Pen-y-Bont FC - FC Santa Coloma
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Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
09. Juli 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Cardiff, Wales
Cardiff City Stadium
Kapazität
33'280
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