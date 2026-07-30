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Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 2:1
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Panathinaikos Athen - Paksi FC

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Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Athen, Griechenland
Zentrales Olympiastadion
Kapazität
69'618
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