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UEFA Conference League: Panathinaikos Athen - FC Hradec Kralove (20.08.2026)
Panathinaikos Athen
20:30
FC Hradec Kralove
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Panathinaikos Athen
Ab 20:30 Uhr
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Frankreich
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Donnerstag
20. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Athen, Griechenland
Zentrales Olympiastadion
Kapazität
69'618
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