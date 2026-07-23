DE
FR
Abonnieren
Paksi FC
Paksi FC
20:00
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
Zum Fussball-Kalender
Paksi FC
Paksi FC
Ab 20:00 Uhr
Vs
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
Paksi FC - Panathinaikos Athen

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Luka
Bilbija
Bosnien und Herzegowina
Anstoss
Donnerstag
23. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Paksch, Ungarn
Fehervari Uti Stadion
Kapazität
6'163
In diesem Artikel erwähnt
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Panathinaikos Athen
        Panathinaikos Athen