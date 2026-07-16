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Paide Linnameeskond
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18:00
FC Hegelmann
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Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 1:1
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Paide Linnameeskond - FC Hegelmann

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Donnerstag
16. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Pernau, Estland
Parnu Rannastaadion
Kapazität
1'500
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