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OFK Petrovac - Vilnius FK Zalgiris

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Donnerstag
09. Juli 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Podgorica, Montenegro
Gradski Stadion
Kapazität
10'000
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