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NK Bravo
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20:45
FK Shkendija
FK Shkendija
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UEFA Conference League
NK Bravo - FK Shkendija

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Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
23. Juli 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Ljubljana, Slowenien
ZSD Ljubljana Stadium
Kapazität
2'308
In diesem Artikel erwähnt
FK Shkendija
FK Shkendija
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