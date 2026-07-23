DE
FR
Abonnieren
NK Aluminij
NK Aluminij
20:00
KS Dinamo Tirana
KS Dinamo Tirana
Zum Fussball-Kalender
NK Aluminij
NK Aluminij
Ab 20:00 Uhr
Vs
KS Dinamo Tirana
KS Dinamo Tirana
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
NK Aluminij - KS Dinamo Tirana

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
23. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Kidricevo, Slowenien
Sportni park Aluminij
Kapazität
2'600
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen