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Donnerstag
23. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Sillein, Slowakei
Stadion MSK Zilina
Kapazität
11'258
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