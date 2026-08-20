DE
FR
Abonnieren
Motherwell FC
Motherwell FC
20:30
SC Freiburg
SC Freiburg
Zum Fussball-Kalender
Motherwell FC
Motherwell FC
Ab 20:30 Uhr
Vs
SC Freiburg
SC Freiburg
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
Motherwell FC - SC Freiburg

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
20. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Motherwell, Schottland
Fir Park
Kapazität
13'677
In diesem Artikel erwähnt
SC Freiburg
SC Freiburg
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SC Freiburg
        SC Freiburg