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Schiedsrichter
Referee
Michal
Ocenas
Slowakei
Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Motherwell, Schottland
Fir Park
Kapazität
13'677
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