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Maccabi Tel Aviv FC - FC Lugano

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Donnerstag
27. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Batumi, Georgien
Batumi Arena
Kapazität
20'000
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