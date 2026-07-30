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Ludogorets 1945 Razgrad
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20:00
Hapoel Tel Aviv FC
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Ludogorets 1945 Razgrad
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Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 0:2
Vs
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Ludogorets 1945 Razgrad - Hapoel Tel Aviv FC

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Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Rasgrad, Bulgarien
Huvepharma Arena
Kapazität
10'422
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Ludogorets Razgrad
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