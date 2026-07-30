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Conference League
UEFA Conference League: Ludogorets 1945 Razgrad - Hapoel Tel Aviv FC (30.07.2026)
Ludogorets 1945 Razgrad
20:00
Hapoel Tel Aviv FC
Zum Fussball-Kalender
Ludogorets 1945 Razgrad
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 0:2
Vs
Hapoel Tel Aviv FC
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UEFA Conference League
Ludogorets 1945 Razgrad - Hapoel Tel Aviv FC
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Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Rasgrad, Bulgarien
Huvepharma Arena
Kapazität
10'422
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