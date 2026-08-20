DE
FR
Abonnieren
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
18:00
Larne FC
Larne FC
Zum Fussball-Kalender
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
Ab 18:00 Uhr
Vs
Larne FC
Larne FC
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
Lincoln Red Imps FC - Larne FC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
20. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Gibraltar, Gibraltar
Victoria Stadium
Kapazität
5'000
In diesem Artikel erwähnt
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Lincoln Red Imps
        Lincoln Red Imps