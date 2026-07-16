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Levadia Tallinn
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18:30
Caernarfon Town FC
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Ab 18:30 Uhr
Hinspiel 5:0
Vs
Caernarfon Town FC
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Levadia Tallinn - Caernarfon Town FC

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Donnerstag
16. Juli 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Tallinn, Estland
Albert Le Coq Arena
Kapazität
15'000
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