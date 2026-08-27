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UEFA Conference League: Larne FC - Lincoln Red Imps FC (27.08.2026)
Larne FC
21:00
Lincoln Red Imps FC
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Larne FC
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 2:0
Vs
Lincoln Red Imps FC
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Larne FC - Lincoln Red Imps FC
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Donnerstag
27. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Larne, Nordirland
Inver Park
Kapazität
1'100
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