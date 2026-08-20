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UEFA Conference League: KI Klaksvik - Riga FC (20.08.2026)
KI Klaksvik
19:30
Riga FC
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Ab 19:30 Uhr
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UEFA Conference League
KI Klaksvik - Riga FC
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Donnerstag
20. August 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Klaksvik, Färöer
Vid Djupumyrar
Kapazität
2'500
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