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Donnerstag
09. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Shkoder, Albanien
Loro-Borici-Stadion
Kapazität
16'000
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