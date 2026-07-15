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KF Vllaznia Shkoder
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Anstoss
Mittwoch
15. Juli 2026 um 16:30 Uhr
Stadion
Podujevo, Kosovo
Zahir Pajaziti City Stadium
Kapazität
2'000
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