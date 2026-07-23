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UEFA Conference League: KF Malisheva - Hibernian FC (23.07.2026)
KF Malisheva
16:30
Hibernian FC
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KF Malisheva
Ab 16:30 Uhr
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Hibernian FC
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UEFA Conference League
KF Malisheva - Hibernian FC
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Donnerstag
23. Juli 2026 um 16:30 Uhr
Stadion
Pristina, Kosovo
Fadil-Vokrri-Stadion
Kapazität
16'200
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