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Conference League
UEFA Conference League: KF Dukagjini - FC Lugano (29.07.2026)
KF Dukagjini
16:30
FC Lugano
Zum Fussball-Kalender
KF Dukagjini
Ab 16:30 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
FC Lugano
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UEFA Conference League
KF Dukagjini - FC Lugano
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Schiedsrichter
Karel
Roucek
Tschechien
Anstoss
Mittwoch
29. Juli 2026 um 16:30 Uhr
Stadion
Klina, Kosovo
18 June Stadium
Kapazität
1'000
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