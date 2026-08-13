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Conference League
UEFA Conference League: KF Drita - SP Tre Fiori (13.08.2026)
KF Drita
20:00
SP Tre Fiori
Zum Fussball-Kalender
KF Drita
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 4:1
Vs
SP Tre Fiori
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UEFA Conference League
KF Drita - SP Tre Fiori
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Donnerstag
13. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Pristina, Kosovo
Fadil-Vokrri-Stadion
Kapazität
16'200
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