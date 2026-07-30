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KAA Gent - LNZ Cherkasy

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Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Gent, Belgien
Ghelamco Arena
Kapazität
20'000
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