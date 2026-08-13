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Conference League
UEFA Conference League: KAA Gent - IFK Göteborg (13.08.2026)
KAA Gent
20:30
IFK Göteborg
Zum Fussball-Kalender
KAA Gent
Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 1:0
Vs
IFK Göteborg
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UEFA Conference League
KAA Gent - IFK Göteborg
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Donnerstag
13. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Gent, Belgien
Ghelamco Arena
Kapazität
20'000
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