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Referee
Pawel
Raczkowski
Polen
Anstoss
Donnerstag
20. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Gent, Belgien
Ghelamco Arena
Kapazität
20'000
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