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JK Nomme Kalju
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18:00
Shelbourne FC
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Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 2:5
Vs
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JK Nomme Kalju - Shelbourne FC

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Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Pernau, Estland
Parnu Rannastaadion
Kapazität
1'500
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