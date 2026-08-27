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UEFA Conference League: Inter Club de Escaldes - KF Drita (27.08.2026)
Inter Club de Escaldes
19:00
KF Drita
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Inter Club de Escaldes
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 2:2
Vs
KF Drita
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Inter Club de Escaldes - KF Drita
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Donnerstag
27. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Encamp, Andorra
Estadi de la FAF
Kapazität
5'108
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