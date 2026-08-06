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UEFA Conference League: IFK Göteborg - KAA Gent (06.08.2026)
IFK Göteborg
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IFK Göteborg - KAA Gent
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Donnerstag
06. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Göteborg, Schweden
Ullevi-Stadion
Kapazität
18'416
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