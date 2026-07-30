DE
FR
Abonnieren
IF Vestri
IF Vestri
20:00
FC RFS
FC RFS
Zum Fussball-Kalender
IF Vestri
IF Vestri
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 1:4
Vs
FC RFS
FC RFS
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
IF Vestri - FC RFS

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Hnifsdalur, Island
Torfnesvöllur
Kapazität
800
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen