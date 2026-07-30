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HSK Zrinjski Mostar
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Hinspiel 0:1
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HSK Zrinjski Mostar - Valur Reykjavik

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Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Mostar, Bosnien und Herzegowina
Bijeli-Brijeg-Stadion
Kapazität
25'000
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