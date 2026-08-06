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Anstoss
Donnerstag
06. August 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Rijeka, Kroatien
Stadion HNK Rijeka
Kapazität
8'191
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