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Hinspiel 0:2
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HNK Rijeka - FC Midtjylland

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Anstoss
Donnerstag
27. August 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Rijeka, Kroatien
Stadion HNK Rijeka
Kapazität
8'191
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