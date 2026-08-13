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HNK Hajduk Split
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21:00
Vilnius FK Zalgiris
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Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 5:2
Vs
Vilnius FK Zalgiris
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HNK Hajduk Split - Vilnius FK Zalgiris

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Donnerstag
13. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Split, Kroatien
Stadion Poljud
Kapazität
35'000
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