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UEFA Conference League: Heart of Midlothian FC - SK Rapid Wien (20.08.2026)
Heart of Midlothian FC
20:45
SK Rapid Wien
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Ab 20:45 Uhr
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Heart of Midlothian FC - SK Rapid Wien
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Donnerstag
20. August 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Edinburgh, Schottland
Tynecastle Park
Kapazität
19'852
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