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Donnerstag
20. August 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Edinburgh, Schottland
Tynecastle Park
Kapazität
19'852
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