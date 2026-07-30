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Conference League
UEFA Conference League: HB Torshavn - Motherwell FC (30.07.2026)
HB Torshavn
19:00
Motherwell FC
Zum Fussball-Kalender
HB Torshavn
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:2
Vs
Motherwell FC
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UEFA Conference League
HB Torshavn - Motherwell FC
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Donnerstag
30. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Torshavn, Färöer
Torsvollur
Kapazität
6'000
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