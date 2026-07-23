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Hapoel Tel Aviv FC - Ludogorets 1945 Razgrad

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Schiedsrichter
Referee
Alessandro
Dudic
Schweiz
Anstoss
Donnerstag
23. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Tel Aviv, Israel
Bloomfield-Stadion
Kapazität
29'150
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Ludogorets Razgrad
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