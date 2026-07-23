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UEFA Conference League: Hapoel Tel Aviv FC - Ludogorets 1945 Razgrad (23.07.2026)
Hapoel Tel Aviv FC
20:30
Ludogorets 1945 Razgrad
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Hapoel Tel Aviv FC
Ab 20:30 Uhr
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Ludogorets 1945 Razgrad
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Hapoel Tel Aviv FC - Ludogorets 1945 Razgrad
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Donnerstag
23. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Tel Aviv, Israel
Bloomfield-Stadion
Kapazität
29'150
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