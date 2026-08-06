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UEFA Conference League: Hapoel Tel Aviv FC - GKS Katowice (06.08.2026)
Hapoel Tel Aviv FC
20:00
GKS Katowice
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Hapoel Tel Aviv FC
Ab 20:00 Uhr
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Hapoel Tel Aviv FC - GKS Katowice
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Donnerstag
06. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Miskolc, Ungarn
DVTK Stadium
Kapazität
15'325
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