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UEFA Conference League: Hapoel Tel Aviv FC - Atalanta BC (27.08.2026)
Hapoel Tel Aviv FC
20:00
Atalanta BC
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Hapoel Tel Aviv FC
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
Atalanta BC
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Donnerstag
27. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Miskolc, Ungarn
DVTK Stadium
Kapazität
15'325
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