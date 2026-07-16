DE
FR
Abonnieren
Hamrun Spartans FC
Hamrun Spartans FC
19:30
NSI Runavik
NSI Runavik
Zum Fussball-Kalender
Hamrun Spartans FC
Hamrun Spartans FC
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
NSI Runavik
NSI Runavik
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
Hamrun Spartans FC - NSI Runavik

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
16. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Ta' Qali, Malta
Centenary Stadium
Kapazität
3'000
In diesem Artikel erwähnt
Hamrun Spartans
Hamrun Spartans
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Hamrun Spartans
        Hamrun Spartans