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Riga FC
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Ab 20:30 Uhr
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Győri ETO FC - Riga FC

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Donnerstag
13. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Gyor, Ungarn
Gyori Eto
Kapazität
16'000
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