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Conference League
UEFA Conference League: Győri ETO FC - Riga FC (13.08.2026)
Győri ETO FC
20:30
Riga FC
Zum Fussball-Kalender
Győri ETO FC
Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
Riga FC
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UEFA Conference League
Győri ETO FC - Riga FC
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Donnerstag
13. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Gyor, Ungarn
Gyori Eto
Kapazität
16'000
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